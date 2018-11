Viola Davis “No me siento como Wonder Woman”

La actriz ganadora del Óscar Viola Davis estelariza la nueva película de Steve McQueen, Viudas, en la que interpreta a Verónica, esposa de Harry –un carismático ladrón (Liam Neeson)–, que ahora se ve obligada a sobrevivir sin él. Para hacer esto, deberá realizar un robo (que Harry no llegó a perpetrar) con la ayuda de las viudas de los compañeros de su esposo. En la siguiente nota, la intérprete se refiere a lo que significó participar en el filme bajo las órdenes de Steve McQueen.

Steve McQueen dice que te ve como Bette Davis o Joan Crawford...

Siempre trato de imaginar la manera en que la gente me ve. Yo solo me veo como Viola; alguien que no usa maquillaje, usa un turbante y vive dentro de una bata cuando está en casa. Pero me gusta que Steve me vea como alguien así de expansiva.

¿Qué te atrajo de esta película? ¿Viste el guion o recibiste una llamada telefónica?

Steve vino a mi casa y me ofreció el papel, aún no había visto el guion. Él me lo vendió, tú sabes, todo ese asunto de que se trataba de una película de un robo ejecutado por mujeres. Pero en lo que fue muy insistente fue en relación al tema de las clases que trascienden a las razas. Por ejemplo, mi personaje y el de Cynthia Erivo son dos mujeres afroamericanas, pero en dos niveles distintos, dos clases diferentes. Es una narrativa distinta que muy pocas veces se ve en las películas.

Entonces fue este gran cuadro lo que te convenció...

Sí, fue esto último. Yo diría que hubo algo mucho más específico. Pero de nuevo tienes que entender que esto es algo novedoso para mí. ¡Hasta la manera en que empieza la película estando yo en cama con Liam Neeson, con mi pelo al natural y mi piel oscura! Quiero decir, he estado actuando durante 30 años y nunca antes me habían ofrecido algo así, y no verás algo similar en ninguna película de este año, del que sigue o el que antecede.

¿Cómo resumirías la personalidad de Verónica, tu personaje en Viudas?

Verónica es una mujer que cuando la conoces te das cuenta de que está motivada por la pena y la decepción. Es algo así como despertar al hecho de que la mayor parte de su vida ha sido una mentira. A partir de ahí, la veo como una mujer que ha decidido dos cosas: recuperar su vida de alguna manera y vivir. Pero yo la veo –siendo la mujer que se va a hacer cargo de este robo– como una metáfora para volver a retomar su vida, decidirse a mantenerse de pie y darse un propósito.

Verónica interactúa con muchos hombres. ¿Ellos representan las viejas fuerzas que han controlado el mundo de estas mujeres, ¿no es así?

Sí, absolutamente. Ellos literalmente me intimidan. Ese es el fundamento para #MeToo y #TimesUp, el hecho de que cuando estás en presencia de un hombre, a menudo la dinámica es la de un depredador y su presa, la de una fuerza dominante y un eslabón débil. Pero lo que no quería hacer en esta película era apagar ese temor, ese sentimiento que yo era menos, ese temor que me podría matar. Fue una travesía más realista. Como mujer, amo las películas en donde las mujeres patean traseros. ¡Wonder Woman es de manera absoluta mi película favorita! Pero en mi vida no me siento como Wonder Woman... no me siento así. No siento que esté a cargo, pero sí sé que podría patear algunos traseros. Así que quiero que las mujeres se sientan menos aisladas con ese sentimiento. Les quiero mostrar que eso es posible, que puedes ganar el derecho a ser dueña de tu vida, aunque sea a través de la ansiedad y el caos. Uno la puede recuperar. Es posible.

¿Crees que la gente captó el mensaje de la película?

Una parte de mí siente que estamos en una especie de vacío en el tiempo, saliendo de un pasado en donde las mujeres tan solo empezamos a reclamar lo que nos pertenece. Estamos saliendo del pasado, con la gente de color, de todas esas cosas. Así que hay cierta cantidad de crítica que no escucho, pues veo que el 95% de los críticos son probablemente hombres caucásicos, y no siempre confío en su óptica. El valor de las mujeres en el cine en el pasado se ha basado en nuestra apariencia y juventud. Así que, si no ven a mujeres demasiado atractivas, entiendo que esto los puede sacar de balance. Pienso que la escena de apertura también puede sacar de balance, pues Liam Neeson no es mi amo, no es mi padrote... es mi marido. Pero ¿saben qué? Eso no debe detener a los cineastas para expresar su verdad. Tenemos que seguir luchado por nuestras verdades y tener el valor para luchar también por nuestra voz.