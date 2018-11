Lucho Cáceres arremete contra 'Esto es Guerra' [FOTO]

Hace unos días las estrellas de América TV se dieron cita en la gala de la Preventa 2019, evento donde se presentaron todos los programas que estarán en la parrilla del canal el año que viene. Uno de los que continuará es el programa de competencia 'Esto es Guerra', por su éxito con los televidentes. Sin embargo, la forma que cómo presentaron el programa no fue del agrado de Lucho Cáceres, el actor que siempre tiene polémicos comentarios.

"En 'EEG' tenemos a los influencers con más seguidores en el país, llegando a sumar entre todos más de 22 millones. Punto para Esto Es Guerra", fue la frase con la que se presentó al programa reality y Lucho Cáceres la utilizó para generar un debate en su cuenta de Facebook.

"En un programa se enorgullecen de tener la mayor cantidad de “influencers” en sus filas, dicen que entre todos suman 22 millones de seguidores pero les preguntas quién es el presidente y no saben, no todos por supuesto, para no generalizar. No hay que ser un genio para darse cuenta de por qué estamos como estamos ¿no?", fueron las polémicas palabras del conductor a través de su cuenta de Facebook.

Esta publicación superó los 400 'me gusta' y fue muy comentada por sus seguidores, inclusive la actriz Irma Maury aprovechó la publicación para dar su opinión sobre el tema. "Pero entretienen y la gente los ve, no importa si no saben quién es el presidente si dan rating. Tu y yo sabemos que si no das rating no sirves, a todos nos miden minuto a minuto para saber si das rating o no, si das, continúas, si no das, bye, bye", agregó.

Este comentario no pasó desapercibido y Lucho Cáceres le respondió aduciendo que el problema no radica en que los vean, sino en que los sigan, porque quienes los ven como ejemplo puede creer que el el supuesto 'éxito' es estar menos informado. El debate continuó en los comentarios.