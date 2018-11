EEG: Nicola Porecella dijo que ¿Angie Arizaga no existe? [VIDEO]

Angie Arizaga, Melissa Loza y Paloma Fiuza expresaron un gesto de molestia al escuchar las declaraciones de su compañero Rafael Cardozo, quien reveló que Nicola Porcella había lanzado fuertes calificativos contra las participantes de 'Esto es Guerra'.

La última edición del programa juvenil 'Esto es Guerra', el capitán de 'Los Retadores', Rafael Cardozo no tuvo ningún reparo en atacar a su amigo Nicola Porcella y contar lo que el capitán de 'Los guerreros' dijo sobre el desempeño de su expareja, la popular Negrita, y las demás integrantes que conforman su equipo.

"Nicola, me parece bien decir lo bueno y lo malo de los competidores, pero tú en la reunión del productor usaste la palabra torpe cuando te referiste a Melissa Loza, Paloma Fiuza que le pesa las piernas y que Angie Arizaga no existe", fueron las declaraciones que dio Rafael Cardozo.

Mientras el brasileño terminaba de hablar, las participantes mencionadas hacían un gesto de sorpresa ante lo dicho por el capitán de 'Los retadores'. Mientras que Mathías Brivio no dudó en interrumpir al guerrero diciendo: "eso habla muy bien de Rafael, de qué cosa debe quedarse en lo confidencial lo saca al aire".

Nicola Porcella también quedó sorprendido tras las reveladoras frases que dijo su amigo y se acercó al conductor de 'Esto es guerra', Mathías Brivio, para defenderse y aclarar la situación.

"Me da risa porque Rafael porque cuando quiere maquinar, es tan inteligente que se quiere llevar a mi equipo para donde él quiere. En ningún momento usamos estas palabras, no fue así. Las críticas que le dijimos, sí, eran verdad; sentimos que Melissa no está jugando, Paloma está más pesada que antes, que no está dando los puntos de antes y se lo dije, no tengo ningún problema en decirlo. Siento que Rafael siempre manipula y cambia las cosas a su favor para hacer esto", dijo Nicola Porcella, capitán de 'Los guerreros'.

