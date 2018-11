Christian le dedica palabras de amor a 'Chabelita', pero toma radical decisión para evitar polémica

Desde que Christian Domínguez e Isabel Acevedo iniciaron su romance hace dos años, los ojos de los medios de espectáculos han estado puestos sobre ellos pues Karla Tarazona aseguró que la bailarina se interpuso en su matrimonio. Pese a que ya pasó el tiempo la polémica continúa y el cantante se ve obligado a desactivar los mensajes luego de subir una fotografía junto a su pareja.

El integrante de ‘Esto es guerra’ cumple dos años de relación amorosa con la bailarina por lo que no dudó en dedicarle una publicación en Instagram, pero antes desactivó los comentarios en Instagram para evitar que los usuarios dejen mensajes poco agradables.

“Porque son 2 años de ser mi mejor amiga, guerrera, complemento, compinche, confidente, compañera, pareja, etc... un tiempo q si lo pienso fue como un sueño, algo q pensé q no conocería, me diste nuevos sueños, nuevas metas personales y profesionales... llegaste a mi vida solo a hacerme feliz, a llenarme de paz y tranquilidad… Podría dedicarte líneas y líneas ... pero mucho ya jijij.. Solo gracias amor, pq buscamos un sueño de amor y lo conseguimos, con la ayuda de Dios.... @isabelacevedoarenas, feliz aniversario preciosa”, señaló en el pie de la fotografía Christian Domínguez.

Pero parece que no es la primera vez que Christian Domínguez toma esa decisión, en otras publicación se puede apreciar que sus fans y seguidores no le han dejado comentarios en las fotos o videos que cuelga. Tal parece que no quiere recibir comentarios negativos sobre su romance.

Por su parte, Isabel Acevedo también le dedicó un mensaje en Instagram. “Feliz aniversario príncipe hermoso. 2 años a tu lado que no cambió por nada. Gracias por sacar lo mejor de mí y complementarnos de la mejor manera, sacándole el jugo a los minutos....cada mes que pasa me enamoro más de ti y de ese enorme corazón que tienes… Te amo con todo mi corazón niñito lindo @chrisdominguezof 26/11/2018”, escribió en Instagram la integrante de ‘Combate’.

