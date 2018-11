Bertolucci: Fallece el director de 'El último tango en París'

Bernando Bertolucci, la leyenda del cine, falleció a los 77 años. Entre sus más destacados filmes, está 'Novecento' (1976) con Robert de Niro y Gerard Depardieu, 'El pequeño Buda' con Keanu Reaves y 'El último tango en París', con Marlon Brando y Maria Schneider. La última, alzó la polémica en el 2016, una década después de que la fallecida actriz contara a Daily Mail, que una escena sexual no contó con su consentimiento y que no estaba escrita en el guion. El director respondió y terminó siendo repudiado por sus colegas. “No quería que fingiese la humillación, quería que la sintiera. Los gritos, el ‘¡no, no!’. Me odió toda su vida”, admitió y se declaró “culpable, pero no arrepentido” del abuso real . La escena como tal, fue la vergüenza más grande que cargó Bertolucci.

Al enterarse de la noticia de su muerte, algunos medios europeos lo llamaron "de profesión, polemista". Y es que, lejos de mantenerse en silencio sobre los abusos en Hollywood, Bertolucci apoyó abiertamente a Kevin Spacey, cuando fue cuestionado y sacado de las producciones por las denuncias de acoso. "Me han entrado ganas de hacer una película con él”, reveló en el festival de cine de Bari. Cuando se enteró que Ridley Scott había eliminado al actor de la película 'Todo el dinero del mundo', le envió un mensaje al editor: “Le escribí que le dijera a Ridley de mi parte que debía avergonzarse. Pese a su gran poder en Hollywood se dejó someter por esta imposición”.

Hasta el momento, se desconocen las razones del deceso del director italiano quien sumó tantos críticos como seguidores. En Perú, el exdirector del Festival de Cine de Lima, escribió un libro inspirado en la comunicación que tuvo con él. "Bertolucci nunca vino a cenar".