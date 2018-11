¿Maluma prefiere hombres en la intimidad? Anitta cuenta experiencia íntima

Hizo tremenda revelación en entrevista. La cantante brasileña Anitta, quien es una de las integrantes del jurado de 'La Voz México', estuvo invitada al programa “PH, podemos hablar” con la conducción de Andy Kusnetzoff, el cual se emite por la señal de Telefe. Entre la serie de preguntas no se pudo omitir una sobre el colombiano Maluma, su supuesta expareja.

El presentador del programa de Telefe fue el responsable de preguntarle sobre las preferencias sexuales de Maluma en la intimidad. Anitta se quedó en silencio por unos segundos para poder pensar en la respuesta que iba a emitir. Lo que manifestó quedó registrado en la red social YouTube.

La cantante de 'Downtown', tema que interpreta con J Balvin, expresó un hecho que ocurrió cuando se encontraba en la alfombra roja de los Latin Grammy. Ella contó que una reportera le preguntó si a Maluma le gustaban los hombres o las mujeres. Esta fue su contundente respuesta.

"Me preguntó si a Maluma le gustan las mujeres, y yo no sabía que responder, no sabía si a Maluma le iba a gustar la respuesta. Cuando me preguntan, puedo decir por mi experiencia, que sí, esa es la respuesta".

Uno de los invitados al programa “PH, podemos hablar”, de Telefe, no dudó en jugarle una broma luego de que ella dio su respuesta. El hombre sostuvo que Anitta y Maluma habrían tenido un encuentro en el baño. Esta afirmación ocasionó las risas de la cantante brasileña, quien es una de las figuras del programa de talentos 'La Voz México', espacio que comparte al lado del colombiano y la influencer Lele Pons.