Michael Peña: “Camarena vio al imperio de la droga crecer”

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, dicen las imágenes colgadas en una de las avenidas principales de Ciudad de México. ‘Narcos: México’, la nueva temporada que estrenó Netflix, retrocede a la década de los 80 para contar cómo se inició el tráfico de drogas a ‘gran escala’ y cómo cobró la vida de un agente de la DEA, Kiki Camarena, interpretado por Michael Peña. “Él vio el imperio crecer, vio las señales, vio que se centralizaba y que se volvía más y más poderoso”, comenta en una mesa redonda con La República y medios mexicanos.

Antes de responder, Michael Peña explica que prefiere expresarse en inglés, aunque es estadounidense con ascendencia mexicana como Camarena. El agente enfrentó al Cartel de Guadalajara y a su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), pero cuando llegó a México, la Agencia de Control de Drogas no era tan importante –ni respetada– como ahora, tenía pocos miembros y ocupaba el último peldaño en la ley de los Estados Unidos.

“La Federal está podrida. Acá recopilamos información. No podemos arrestar, no tenemos esa facultad. Hacemos lo que podemos”, le dicen en la serie a Camarena quien, a pesar de su decepción inicial, espera desarticular el cartel. “No fue una cosa del guion o mía, él fue así. Fue un hombre dedicado”, describe el actor y agrega que propuso ponerle acento tejano.

Peña pasó de ser el amigo de ‘Scott Lang’ en ‘Ant-man’ a interpretar a alguien al que consideran un héroe de carne y hueso. Por ello, le preguntamos si ‘Narcos’ lo había acercado y sensibilizado con la realidad mexicana, a pesar de que nació y vivió en Estados Unidos. “Sí, definitivamente fue lo que más me gustó del show. Cuando Eric Newman (el productor) me dijo: ‘¿estás interesado?’ le dije: ‘déjame ver a Kiki’. Y así es como vi a un hombre tan religioso, que no quiere que nadie se haga daño. México es otro personaje en la serie. Me pregunté: ¿Qué pasa? ¿por qué el gobierno encubre todo? ¿lo siguen negando?”.

Para dar vida a Camarena, conoció a la esposa del fallecido agente porque quería entender por qué decidió arriesgarse pidiendo su traslado a Guadalajara. “Me preguntaba por qué hacer una historia que se puede ver en Wikipedia o en un documental (sonríe). Pero había muchas cosas diferentes. Vi cuán grande era la corrupción. ¿Sigue así? ¿aún es difícil? Las personas peleaban con eso y el gobierno fue tan corrupto. La policía estaba ocultándolo todo, es increíble. Escuché que mucho de eso continúa”.

“Es peor”, acotan los periodistas aztecas. Peña continúa: “Quizá sí. Se siguen matando, es muy triste. ¿Siguen matando gente inocente?”, vuelve a preguntar y le recuerdan las protestas en la ciudad.

acabar con el narcotráfico

El actor comenta lo que pasó en los 80, cuando ‘El Chapo’ Guzmán era un ‘actor de reparto’ y se permitía el ‘amistoso’ tráfico con la marihuana. “Fue un error porque se dieron cuenta de que no había control, luego entró la cocaína y otras cosas. Pero la investigación fue contra el tiempo, en especial para Kiki, hubiera sido más fácil si hubiera hecho una acción que le retribuyeran”. Precisamente ‘Narcos’ se inicia con el secuestro de este agente y advierten lo que conocemos, que la temporada “no tiene un final feliz”.

Antes de salir, Peña habla del papel de Estados Unidos en la actualidad. Considera que para detener el mundo de las drogas, “tendríamos que dejar” de consumirlas. “El país no podría. La razón por la que México llevó las drogas a EE.UU, fue porque allá la compraban. Quizá alguna celebridad o lo que sea te dice: ‘Los Estados Unidos deberían hacer algo contra los carteles de drogas’, luego para e inhala una linea de coca. ¿Por qué no empieza por ahí? ¿por qué no dejas de comprar? Hablamos de hacer una serie acerca de la realidad. No todos los americanos o mexicanos esconden drogas”. ❧