Eiza González lució más de la cuenta y detalle en zona íntima alborota a fans [FOTO]

La actriz Eiza González dejó poco a la imaginación de los usuarios de Instagram, quienes se percataron un gran detalle en su zona íntima. En esta ocasión, la también cantante usó un 'coqueto' bikini que dejó ver más de la cuenta poniendo en evidencia algo que se hizo en un momento de 'locura'.

¿De qué se trata? Usuarios de Instagram observaron bien la instantánea y se percataron de un tatuaje que Eiza González se hizo entre su ingle y su parte íntima, detalle que no han dejado pasar por alto y las redes sociales han 'explotado' con la reciente publicación de la recordada 'Lola Valente'.

Con un simple emoji de una ola y dos piezas de ropa de baño, Eiza González obtuvo casi medio millón de 'corazoncitos' y cientos de comentarios que destacan la perfección de mujer. Admiradores de la guapa mexicana no dudaron en hacer hincapié en las perfectas medidas que ostenta la actriz.

"La perfección de mujer", "Hermoso detalle que observo cerca de tu bikini, guapa", "Si no reviso los comentarios, no me percato de esa coqueta estrellita que traes cerca de su ingle", "La belleza hecha mujer", "Sigo más enamorado que nunca de ti, bebé", "Todo un encanto, cada día que pasa te ves más guapa", "Eiza González eres una preciosura de mujer", se aprecian algunos textos que le dejaron a Eiza González en su reciente publicación de Instagram.

Eiza González sabe como engreír las pupilas de sus más de 4 millones de admiradores que esperan diariamente cada una de sus actividades que difunde en Instagram. Desde topless, sugerentes poses, ceñidos vestidos o ajustados jeans, la actriz mexicana sabe como destacar sus perfectas medidas que han robado más de un suspiro en el ciberespacio.

Eiza González en Instagram

(Foto: Instagram)