Dorita Orbegoso reaparece en TV ¿y dejó ver su ‘pancita’? [FOTOS]

Dorita Orbegoso dio qué hablar en las últimas semanas debido a que se viene especulando que está en la dulce espera. Sin embargo la modelo no confirmó ni descartó que está embarazada.

Sobre el supuesto embarazo de Dorita Orbegoso varios famosos del espectáculo local hablaron, entre ellos Kurt Villavicencio ‘Metiche’, quien aseguró que la bailarina tiene más de cuatro meses de embarazo.

En ‘Espectáculos en ATV’, el comentarista de espectáculos aseguró que el padre del hijo de Dorita Orbegoso fue una expareja sentimental de Annabel Torres.

"Hasta donde yo sé, Dorita tiene una relación muy feliz con esta persona y ella es una mujer que en este momento quiere ser mamá. Así que ella misma lo ha decidido con su pareja", expresó ‘Metiche’ en conversación con Paula Ávila, Mario Hart y Luciana Fuster.

Para sorpresa de muchos, la noche del domingo 25 de noviembre, Dorita Orbegoso apareció en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, espacio que conducen Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel.

Según varios cibernautas, la bailarina no dejó notar cambios contundentes en su físico, lo que haría presumir que no es real que esté en la dulce espera.

Antes de aparecer a nivel nacional cocinando con su tía Rossy, la exparticipante de ‘Combate’ ofreció una entrevista y reveló cómo fue su experiencia de cocinar en solo veinte minutos.

“Desesperante, me gusta mucho la cocina pero es diferente ser guiada por otra persona porque cada uno cocina a su manera. Además, mi tía me gritaba, y uno ya está grande y no le gusta que le griten. A mí me encanta la cocina, a mí mándame a cocinar y yo soy la mujer más feliz del mundo, pero mi tía cocina diferente a mí, ella prepara platos que yo no preparo. Pero lo que no me gusta es limpiar. Felizmente en mi casa no llega visita que pueda ensuciar”, expresó.

Al ser consultada si ha conquistado por el estómago, Dorita Orbegoso expresó: “Claro que sí, cocinar es mi arma secreta. Yo tengo un carácter fuerte, y te puedes molestar conmigo pero después de que te sirvo uno de mis platos, se te pasa. Me sale rico el arroz con pollo, el adobo de chancho, el ají de gallina... ¿A mí me han conquistado por el estómago? No, porque soy pesada en ese aspecto, como sé cocinar, entonces critico el plato que me sirven”.

Según Dorita, la gente que no la conoce bien piensa que ella no tiene talento para la cocina. “La gente dice, ¡qué va a saber cocinar! La gente me encasilla, cree que porque soy una chica sexy no sé cortar una cebolla. Mis compañeros de chamba también se imaginan que no sé cocinar, imaginan que una solo está planchándose el cabello. Yo empecé a cocinar por obligación y necesidad, pues no había quien cocinara en casa. Antes de ir al colegio, en secundaria, tenía que cocinar siguiendo las indicaciones de mi mamá, quien falleció hace catorce años”.



Finalmente habló de lo importante que es Rossy en su vida. “Mi tía asumió la responsabilidad, ella es muy pegada a mí, siempre está pendiente de mí y, también, cuando cometo algún error ella me jala las orejas, por eso la respeto mucho. Mi tía vive en Pisco, y ahora necesito que me engrían, así que siempre voy a verla”, acotó.