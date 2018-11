Beyoncé llora la muerte de Kim Porter, una de sus mejores amigas [FOTO y VIDEO]

La intérprete de 'Single Ladies', Beyoncé, ha conmovido a sus miles de fanáticos en Instagram por las recientes fotografías y mensajes, en la que deja en evidencia el impacto que generó en la cantante la noticia de la muerte de la modelo y actriz Kim Porter (37) -una de sus mejores amigas-, quien fue gallada sin vida tras haber sufrido un paro cardíaco, según informaron los médicos.

'La reina del pop' no ha dejado de subir distintas instantáneas referidas de su amiga fallecida, y en una de ellas ha escrito una conmovedora frase que dejan claro el duro momento que está atravesando la artista musical estadounidense.

"Heaven couldn’t wait for you" (El cielo no podía esperar por ti), fue el texto que Beyoncé decidió acompañar a la imagen, compartida en la citada red social, donde se observa el rostro de Kim Porter cuando era una niña en la citada red social.

En otra imagen, que la cantante estadounidense ha publicado en Instagram, se muestra a la mujer fallecida de 47 años con sus hijas, con su madre y de pequeña.

Distintos medios de comunicación refieren que la muerte de la que fuera mujer del músico Sean "Diddy" Combs-Puff Daddy se debió a un fallo cardíaco, sin embargo las autoridades todavía no han aclarado los motivos las causas de la muerte.

En Instagram, donde Beyoncé cuenta con más de 120 millones de seguidores, los mensajes de condolencias, solidaridad y de apoyo se hicieron notar a los minutos.

"Lo siento por su pérdida", "Así es, ella es demasiado perfecta para que el cielo tenga que esperar tanto", "Que el eterno descanso le conceda a ella y que la luz perpetua brille sobre ella".

Mientras que Sean "Diddy"Combs compartió un video que muestra a su expareja Kim Porter con sus hijas.