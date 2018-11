El 'Sol' no brilló en Irapuato: Luis Miguel canceló concierto y fans enfurecen

Hace 29 años , Luis Miguel tuvo que cancelar su concierto en Irapuato. En esta oportunidad, El 'Sol de México' no brillará en las mismas tierras freseras por problemas logísticos que tuvo en su trayecto, de acuerdo a un comunicado oficial que publicó en su cuenta de Instagram.

Luis Miguel se presentaría en el estadio "Sergio León Chávez" en Irapuato, México; no obstante, el artista avisó mediante un anuncio que su concierto se postergaría debido a problemas logísticos en su trayecto Aguascalientes e Irapuato, por lo que el concierto se tendrá que posponer.

"Por este medio, informamos que por problemas logísticos en el trayecto entre aguascalientes e Irapuato, el concierto de Luis Miguel que se tenía programado para hoy, domingo 25 de noviemebre de 2018 a las 7 p.m, en la Explanada del Inforum, en la Ciudad de Irapuat, Gto. Se tendrá que posponer", se lee en la primera parte del mensaje que el mismo Luis Miguel publicó en su cuenta de Instagram.

Luis Miguel, a través del documento, indicó que la fecha será comunicada en los diversos medios en el transcurso de esta semana.

"A las personas que adquirieron sus entradas para este concierto, les informamos que su bolet será válido en la nueva fecha en la que se programe el evento. Si alguna persona desea solicitar su reembolso una vez conocida la nueva fecha, las devoluciones se llevará a cabo a partir del día lunes 03 de diciembre de 2018", indica el comunicado plasmado en Instagram.

Luis Miguel, en nombre de todo su equipo, pidió disculpas por el incidente a su público y a todas las autoridades afectadas por la inesperada cancelación.

Como era de esperarse, diversos usuarios enardecidos mostraron su malestar en la sección de comentarios del perfil de Luis Miguel.

"Creo que dejó mucho que desear su cancelación", "¿No le entregaron la Visa a tiempo para entrar a Guanajuato Sr.Mickey?", "Creo que no debes comprometerte con muchas presentaciones, descansa no quedes mal con tu público", "No se vale, uno hace planes y hasta llora de la emoción para que al final se encuentre con esto, ¿es posible?", "No seas muy acaparador, descansa. El tiempo te pasará factura y no quedes como irresponsable", se leen algunos textos que le dejaron en Instagram.

