Jessica Newton y Magaly Medina son criticas por asistir a la corrida de toros [VIDEO]

Gran polémica ha generado la exMiss Perú Jessica Newton y Magaly Medina, exfigura de Latina en Instagram luego que la exitosa empresaria publicara una foto y mensaje referido a las as corridas de toros.

Jessica Newton y la periodista Magaly Medina se convirtieron en blanco de críticas en la citada red social por haber asistido a la Plaza de Acho para observar dicho espectáculo espectáculo, que muchos consideran como inapropiado el observar el sufrimiento a la cual son sometidos los toros.

"Qué mal que le guste ese tipo de espectáculo", "Entonces si asistes a corridas de toros ¿estás de acuerdo con el maltrato de cualquier animal? Jessica Newton eso no es para promover en redes sociales", "Lástima que promuevan ese acto de "cultura" dos señoras que se dicen "cultas", fueron algunos de los comentarios negativos que recibieron Jessica Newton y Magaly Medina.

Otro de los seguidores de la exMiss Perú sugirió que ella debería ser coherente con lo que dice y hace, pues si bien Jessica Newton defiende a la mujer y se enfada cuando son atacadas de alguna manera, también debe demostrar su defensa a los animales.

"Con todo el respeto del mundo solo le pido que no promueva el maltrato animal casi nadie disfruta del sufrimiento de un ser vivo usted es una mujer influyente en redes así que mas coherencia con lo que tanto defiende no al maltrato en general a un ser vivo ojala y no se afane con el comentario pero en este siglo ya no es nada cooll este tipo de festividades en donde el disfrute como lo quieren llamar es el sufrimiento", comentó un seguidor de Jessica Newton en Instagram.

Mientras que otros defendieron las tradiciones de nuestro país, por lo que apoyaron a ambas figuras públicas.

"Qué bueno que haya ido a la corrida de toros! Las tradiciones nunca se deben olvidar! Regiaaa

Foto de Jessica Newton junto a Magaly Medina

Video que Jessica Newton compartió en sus Stories Instagram