Lucho Cáceres muestra su lado más vulnerable: rescata perrito de la muerte y le busca hogar

Lucho Cáceres ha sabido ganarse un lugar en la televisión gracias a la actuación y a su polémico papel de jurado en 'El Artista del Año". Sin embargo, el actor se robó el corazón de sus fans tras difundir una sublime publicación en su perfil de Facebook, donde narró cómo rescató a un perrito que estuvo al borde de la muerte en la pista del trayecto Lima a Pachamac.

En Facebook, Lucho Cáceres contó la historia de 'Manolo', un perrito que encontró en la carretera y que fue llevado hasta los estudios de América TV en Pachacamac. El polémico jurado mostró su lado más tierno en redes sociales donde no solo se ganó la admiración de miles de internautas, sino que también llegó a dar con el posible paradero de los amos del can en mención.

"Hace dos años que de lunes a viernes transito por la carretera al sur hasta Pachacamac por motivos laborales y mi día empieza oliendo la muerte. Un promedio de 5 a 8 perros inertes y desmembrados en el trayecto acompañan mi diaria rutina, ni sé en qué momento adopte el ejercicio de contabilizarlos diariamente, pero desde que eso ocurre no puedo permanecer indiferente cuando veo a alguno intentando cruzar la “vía de la muerte”, como la he bautizado", escribió Lucho Cáceres en la primera parte de su extenso mensaje que ha conmovido a más de uno.

El actor narró paso a paso como fue el rescate de 'Manolo' y conmovió a muchos en compartir la publicación para así encontrarle un hogar.

"Fue así como “Manolo” y yo nos topamos en la ruta y felizmente cumplió el requisito básico e indispensable de subir a mi carro como si nos conociéramos de toda la vida, lo atribuyo a su envidiable juventud , no tiene más de 4 meses. Ya antes he logrado sacar de las pistas a más de uno de nuestros amigüitos y cuando me envían las fotos con sus nuevas familias y apacibles vidas, no puedo dejar de conmoverme y confirmar que vale la pena tomarse ese tiempito y echarles una mano, pero eso no sería de ninguna manera posible sin la ayuda de todos ustedes, ya sea adoptando o compartiendo este post ¿Qué dicen, lo hacemos una vez más juntos? Manolo les estará eternamente agradecido, literalmente", se lee casi en su totalidad el mensaje de Lucho Cáceres.

En post en mención tuvo más de 3380 mil compartidos y más de 300 comentarios que han destacado la noble misión que está cumpliendo Lucho Cáceres. Sin embargo, un usuario identificado como Edson Moran Luque vio la publicación de Facebook y se comunicó con el actor aduciendo que es el perro de su hija, esto luego que un ciudadano se ofreció a adoptarlo por las semejanzas de un can que tiene en casa.

Lucho Cáceres le busca hogar a perrito que rescató en la pista

