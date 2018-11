Daniela Darcourt se refirió a Yahaira Plasencia y tomó radical decisión [VIDEO]

La cantante de salsa Daniela Darcourt volvió de Colombia para continuar con su participación en el programa "El Dúo Perfecto". En esta edición la intérprete de 'Probablemente' y Pedro Loli impactaron al jurado y al público con un mix de Mon Laferte.

Si bien su participación fue exitosa, la cantante no se libró que le preguntaran sobre su polémica relación con Yahaira Plasencia. "Con respecto a Yahaira, yo prefiero, a partir de ahora, ya no opinar, de ella ni de nadie, prefiero seguir manteniendo mi carrera limpia y tranquila sin escándalos, sin necesidad de "oye no se está colgando de tal para hacer algo", yo estoy demostrando que la quemada de pestañas diarias funciona y que no se necesita otra cosa para crecer", en ese sentido esta fueron las últimas palabras que la ex 'Son Tentación' le dedicó a la expareja de Jefferson Farfán.

Agregó además que es consciente que siempre le preguntarán a cerca de Yahaira, sin embargo ella ha tomado la decisión de no responder nada, porque finalmente no es algo que a ella le sume. Por su parte, Pedro Loli señaló que tanto Daniela como Yahaira tienen su admiración y respeto, pero está seguro que en esta clase de problemas el tercero sale sobrando, por eso prefiere no opinar al respecto.

Con respecto a su viaje a Colombia, Daniela Darcourt señaló que en principio fue invitada solo a presentar los nomimados de una categoría específica de los premios Heat Latin Music Awards, y grande fue su sorpresa cuando se enteró que estaba nominada a dos categorías: 'Mejor Artista Sur' y 'Mejor Artista Revelación'.