Natti Natasha presume su figura en bikini y remece Instagram [FOTO Y VIDEO]

Natti Natasha, quien interpreta el tema "No me acuerdo" con Thalía, cada vez enamora a los miles de admiradores que la siguen por Instagram al publicar una imagen como nunca antes vista. La mayoría de las fotos o videos que comparte la cantante dominicana son referidos a su música y conciertos.

Esta vez, la intérprete de "Sin Pijama", dejó poco a la imaginación al subir en la citada red social una fotografía donde se luce en sexy bikini color negro mientras da un paseo en un yate. Esta fotografía alcanzó los 64 mil 'me gusta' en tan solo media hora de haber sido compartido.

"Dominicana Power #lababy #nattinatasha #laduradelasduras", escribió Natti Natasha en Instagram, quien en cuestión de minutos recibió cientos de comentarios en la que sus fieles admiradores destacan el hermoso aspecto de su cuerpo.

"Sxy dominicana", "Mami, usted sí que es una reina hermosa de pies a cabeza", "hermosa como siempre Natti, "todos dándole zoom a la foto", "la mujer más bella del mundo", "mujer más sensual y hermosa. Dios te bendiga", fueron algunos comentarios positivos que recibió la cantante dominicana en la citada red social.

Otros de sus seguidores fueron más observadores y se percataron de distintos detalles en el cuerpo de la intérprete de 'No me acuerdo', por lo que no dudaron en comentar al respecto.

"Co*** Natti y todo eso que se ve ahí adelante", "qué dice tu tatuaje de la pompa", "¿y ese montón en el calzón en la parte de adelante?", "A mi me encanta ella, pero ¿por qué se le mirará ese bulto en la parte de enfrente?, comentarios algunos de los seguidores de Natti Natasha en Instagram.

Foto que compartió Natti Natasha en Instagram

Videoclip de "No me acuerdo" de Natti Natasha y Thalía