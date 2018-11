¿Lucía Méndez se operó el derrier por Yanet García? Actriz hace revelación [VIDEO]

No quiere más chismes. La actriz Lucía Méndez, recordada por ser protagonista de las telenovelas 'Viviana' y 'Colorina', se encuentra en el ojo de la tormenta por unos comentarios que emitió una persona cercana a su vida. La estrella de Televisa no dudó en responder a aquellos rumores que afirman que se operó el derrier por tener una 'obsesión' con el físico de la 'chica del clima' Yanet García.

Lucía Méndez, quien tiene 63 años, se habría obsesionado con la presentadora de televisión Yanet García, según reveló una persona cercana a la figura de Televisa. Esta amistad, quien no tiene una identidad expuesta en los medios de comunicación, expresó que la también cantante habría quedado impactada con el físico de la 'chica del clima' del programa 'Hoy'.

Según lo expresado en un medio de comunicación, la actriz mexicana habría entrado al quirófano para realizarse una cirugía plástica a su derrier, colocándose implantes. Para poner un alto a estas especulaciones, Lucía Méndez compartió un video en Instagram en el que mostraba su cuerpo, dejando a un lado la supuesta 'obsesión' que tendría con Yanet García.

Esto fue lo que explicó tras la publicación que realizó en la plataforma Instagram. “No me he puesto absolutamente nada. Yo soy una persona que hace muchísimo ejercicio. Sí, tengo un doctor de belleza. Obviamente, yo no quería hablar de este tema porque me aburre, me aburre tanto chisme, tanta mentira. No nada más a mí. Hay personajes a los que se le han inventado muchos chismes”.