Hija de Melissa Klug se toma foto con exitosa youtuber, pero detalle en su rostro asombra

Gianella Marquina se ha convertido en toda una personalidad de las redes sociales gracias a la popularidad de su madre Melissa Klug, todo lo que comparte la jovencita es muy comentado por sus fans de Instagram y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de una instantánea protagonizada por la propia Gianella Marquina y la exitosa youtuber Yuya. Según se pudo ver, la hija de Melissa Klug abrazó a la celebridad mexicana con mucho cariño, pero algunos usuarios de Instagram comentaron que la jovencita debió sonreír para la cámara.

"¡Ay deberías reírte!", escribió una cibernauta en la sección comentarios. Ante este mensaje, las verdaderas fans de Gianella Marquina salieron a la luz para defenderla a capa y espada.

"Tuvo parálisis en su cara y por eso que no puede sonreír muy bien", explicó una usuaria bajo el nombre de @miriam_neira_14.

"Gianella dijo porque no le gusta reírse. No seas tan bestia, además si se ríe o no es roche de ella y no el tuyo. Como que tu comentario está demás", sentenció otra usuaria.

Gianella Marquina Klug y su encuentro la youtuber Yuya:

Ya en el pasado, la hija de Melissa Klug había explicado que efectivamente tuvo un parálisis facial y que actualmente prefiere sonreír sin la necesidad de mostrar sus dientes.

“Cuando cumplí 15 años, a los seis meses creo, me dio parálisis facial y a veces me preguntan por qué nunca sonrío o por qué mi ojo sale chiquito. Quedé con secuelas”, dijo Gianella Marquina en un video publicado en su canal de YouTube.