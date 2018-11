Yuya: “No hay que callar, hay que denunciar”

Yuya, la youtuber más exitosa de Latinoamérica, regresó a Perú con un mensaje de aliento a las mujeres para buscar la felicidad y no dejarse maltratar ni física ni psicológicamente, además de siempre realizar las denuncias respectivas.

La mexicana cuenta con 13 millones de seguidores en Instagram, 22 millones en su canal de YouTube, 10 millones en Twitter y 13 millones en Facebook. Su fama es tal que, en setiembre reciente, le dieron su estrella en el famoso Paseo de las Estrellas.

Dueña de carisma y buen humor, además ha incursionado en los negocios, y esta vez presentó su línea de maquillaje en exclusiva con Ripley Perú. “Hemos diseñado cada producto con mucho amor. Cuando lanzamos la marca, yo no tenía idea del camino que iba a llevar, solamente sabía que todo lo que hiciera iba a ser de corazón y me iba a involucrar. Nos hemos sorprendido porque la respuesta de la gente que lo consume ha sido irreal”, dijo ayer en un centro comercial de Surco, donde también se reunió con un grupo de sus ‘guapuras’, como ella llama a sus fans.

La colección destaca por los divertidos diseños del empaquetado, y además trae, por ejemplo, un set de sombras de nombre ‘Me quiero’, que encierra la filosofía de Yuya, que es buscar siempre el empoderamiento de la mujer.

“No soy perfecta ni inalcanzable. Soy como cualquiera de las niñas que me siguen. Me equivoco, me levanto, me enojo. Tengo que trabajar y me encanta lo que hago. Soy una mujer como cualquiera de ustedes, que tiene días buenos y días malos”, dijo.

Y a propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, la figura señaló que “Hay que denunciar y también saber que tenemos alguien con quien hablar. No debemos llegar a un punto que debamos creer que merecemos eso (ser violentadas). No, no, no es parte de la vida. No hay que tolerar. No hay que quedarnos calladas. La vida es tan corta... hay que gozarla”, finalizó. ❧

