El regreso de su majestad

Al cumplirse 27 años de la muerte de Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, compositor del himno ‘We Will Rock You’, despertó al mundo con un pedido que parece merecido: una estatuilla dorada para la voz de Queen en Bohemian Rhapsody, el actor Rami Malek, quien pudo revivir a la leyenda. “Llegó a interpretar el papel tan bien que incluso comenzamos a pensar que él era Freddie. Realmente notable. Sin duda estará en la lista de nominados para el Óscar, y merecería ganarlo”, dijo.

Por estos días, gracias a la película, Queen es sinónimo de Freddie Mercury, a pesar de que se retrata la genialidad de cada integrante de la banda. La cinta es taquillera (lleva más de 300 millones recaudados en el mundo) y aunque cuenta con elementos de ficción, se ha convertido también en una suerte de homenaje póstumo, coproducido por los mismos músicos, que en el guion, llaman a la banda su “familia”. En la película se muestran las grabaciones, la vida familiar de Mercury, su intención de hacer “música distinta”, su faceta como solista, el descubrimiento de su homosexualidad, la soledad, sus adicciones, el declive y el regreso a la gloria con Queen en el mítico concierto Live AID.

Ayer, el mundo recordó el último mensaje que compartió Mercury, una estrella de la música que se caracterizó por no conceder muchas entrevistas. Era el 23 de noviembre de 1991 y el cantante decidió hacer público que era portador del VIH.

“A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que soy seropositivo y tengo sida. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad. Espero que todos se unan a mis doctores y a todos los demás en el mundo que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy famoso por conceder pocas entrevistas. Por favor, comprendan que esto seguirá siendo así”, comunicó a través de su publicista, 24 horas antes de morir.

el legado artístico

y su heredera

Como Bohemian Rhapsody no fue concebida como una película biográfica de Freddie Mercury, la cinta no habla de los últimos días del cantante, ni de la comentada fortuna que pensaba heredar a sus gatos, pero que terminó dejando a su familia, a su novio, a su asistente, al cocinero de su mansión y al “amor de su vida”, una mujer.

Parte de esa relación, con Mary Austin, se cuenta en la película. La pareja estuvo junta durante seis años y terminó a mediados de los 70, cuando Mercury le confesó su homosexualidad y decidió mudarse. Luego, ambos continuaron con su relación amical y Mercury le pidió que se mudara al lado de su casa.

“Para mí fue un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podrían reemplazar a Mary. Es porque es sencillamente imposible”, comentó alguna vez el cantante. Con Bohemian Rhapsody se confirmó que la canción ‘Love of my life’ la escribió para ella.

Pero, a pesar de la relación, Mary no esperaba convertirse en la heredera mayoritaria de su fortuna ni en la persona que continúa salvaguardando el legado musical, al ser dueña de los derechos de autor. Mercury le dejó la mansión de Garden Lodge, valorizada en más de 20 millones de euros y una fortuna inicial de 9 millones por concepto de derechos artísticos (en un año, la banda puede facturar 50 millones).

“Los meses posteriores a la muerte de Freddie fueron los más solitarios y difíciles de mi vida. Tuve muchos problemas para aceptar que se había ido y todo lo que me había dejado”, dijo en el 2000. La nueva vida de Mary Austin tuvo la venia de la madre del cantante, Jer Bulsara, fallecida en el 2016. “Me hubiera encantado que se casasen. Incluso, cuando rompieron, yo sabía que seguía queriendo a mi chico y fueron amigos hasta el final”. ❧

la clave