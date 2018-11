Lali Espostito le dedica conmovedor mensaje a su colega Fito Paez [VIDEO Y FOTO]

Lali Espósito, cantante y actriz argentina, despertó distintas emociones en sus seguidores de Instagram al dedicar tiernas palabras a su colega Fito Paez, quien ofreció un concierto en el porteño Teatro Gran Rex junto a la recordada Marianella Rinaldi en "Casi Ángeles".

La joven artista musical de 27 años expresó toda su admiración por el cantautor al permitirle entonar y deleitar al público con uno de sus emblemático temas, como el "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Además compartió algunos videos en sus Stories de Instagram de lo que fue la presentación de ambos en el teatro.

"No puedo verbalizar lo vivido ayer en el gran rex, donde el GRAN @fitopaezmusica me regalo uno de los momentos más increíbles en mis 27 años... cantar su canción “yo vengo a ofrecer mi corazón”...con él ahí,matándola en el piano. Diciéndome “Vos pone el sentimiento y la voz yo te acompaño”.Solo decirle GRACIAS al ídolo universal de Fito y a su público que fue tan cálido conmigo. Feliz!", escribió Lali Espósito que en este año vine cosechando grandes logros.

Foto y mensaje que compartió Lali Espósito dedicado a Fito Paez en Instagram

Video de su Stories Instagram

Cabe mencionar que la intérprete de "Una na y "Caliente" fue invitada a la ceremonia en reconocimiento a la Persona del año 2018 y también ofició como presentadora en la primera categoría de los premio Latin Grammy 2018, donde impresionó no solo por su look sino por pedir el aborto legal en Argentina.

Para esta gala la cantante mostró un pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto legal en Argentina y que los fotógrafos no dudaron en captar este detalle de la joven de 27 años. Precisamente esta imagen lo compartió en su Stories de Instagram con el texto "Será ley".

Foto que compartió Lali Espósito durante los Latin Grammy

"Es importante que entiendan que no se trata de estar a favor del aborto como hecho en sí, sino que se buscar darle un marco legal, despenaliza algo que les guste o no lo acepten o no sucede todos los días en nuestro país y que al mantenerlo en clandestinidad mueren miles de mujeres", escribió meses atrás.