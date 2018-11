J Balvin decepciona a fans por su reciente publicación en Instagram [FOTO y VIDEO]

J Balvin, intérprete de "I Like it", es uno de los artistas que en las últimas días ha generados noticia, no solo por ganar su primer Latin Grammy como "Mejor Álbum de Música", sino por el discurso que dio durante la importante gala, donde dio importante mensaje referido al género urbano. Y ahora ha impactado a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía donde se luce con sus características joyas, en su muñeca y cuello.

Sin embargo, lo que llamó más la atención en sus miles de seguidores fue el aspecto que tiene sus dientes, las cuales darían la impresión que no tienen el cuidado adecuado. Y que, pese a lograr los poco más de 380 mil 'me gusta' en solo 24 horas, está recibiendo todo tipo de comentarios en la citada red social.

"Qué pesar dañar los dientes y encima para verse tan mal", "encías están con derrame", "ya quemó", "me encantas, pero que asquito da eso", "Uy la gente cuando", "tan bello que eras al principio de tu carrera,,,cuánto has cambiado...estás horrible", escribieron algunos usuarios de Instagram.

Algunos intuyen que J Balvin quiere imitar a los cantantes raperos, quienes se caracterizan por lucir accesorios de metal con particulares diseños en los dientes. Mientras que otros le recordaron que pese a tener el dinero que tiene -tras su éxito musical- no quiere decir que se deba descuidar de su vida personal; o por lo menos no desperdiciarlo.

"Ama tus dientes, no les hagas daño. Así tengas mucho dinero, los dientes son para toda la vida y hay cosas que el dinero no puede comprar", "amo tu música, pero estás loco", "estos no tienen en qué gastarse la plata y tantas personas que lo necesitan", "no entiendo qué querías hacer", comentaron algunos de los seguidores de J Balvin en Instagram.

Foto que compartió J Balvin en Instagram

Discurso de J Balvin en los Latin Grammy 2018