Janet Barboza arremete contra Isabel Acevedo por comentario sobre su edad

Janet Barboza e Isabel Acevedo continúan enfrentadas en los medios de espectáculos, debido a que tras las polémicas declaraciones de la 'Reina de las movidas', la bailarina no dudó en contestar con fuerza y lanzar una indirecta respecto a su edad. Hoy la 'rulitos' respondió con fuerza, y puso en tela de juicio la inteligencia de la pareja de Christian Domínguez.

Como se recuerda, Isabel Acevedo respondió con fuerza a los comentarios de la conductora de televisión que la tildó como "la otra", alegando que hablarían mal de ella por envidia; sin embargo, llamó la atención al asegurar que no respondería a "una persona mayor".

Sus palabras causaron enojo en Janet Barboza, quien le dedicó un mensaje en un medio local. “No me interesa la vida de nadie ni de la ‘Chabelita’. Lo único que dije es que mientras que Karla Tarazona y Melissa Klug vivan y tengan acceso a los medios, le van a recordar a Yahaira (Plasencia) y a la ‘Chabelita’ que le quitaron a sus parejas, que son ‘las otras’. No estoy descubriendo la pólvora, solo estoy haciendo un análisis, tal como lo puede hacer un niño de cinco años”, indicó la arequipeña sobre la polémica con la bailarina.

Janet dejó en claro que no tiene nada que envidiarle, ya que actualmente está feliz al lado de su pareja. Tras ser consultada sobre el recurso de la edad que emplearon para hablar en su contra, la conductora dejó en claro que las personas que se burlan de la edad son "de pocas ambiciones y poco conocimiento".

"Yo me siento estupenda, me valgo por mí misma y trabajo, pero tampoco trato de minimizarla. Estas chicas jóvenes y nuevas en el medio no están acostumbradas a la exposición. En la vida hay que aprender a crecer por sus propios méritos y no por ser la pareja de alguien", sentenció en el explosivo mensaje contra la pareja de Christian Domínguez.