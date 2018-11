¿Leslie Shaw fue la mujer que golpeó a Nicola Porcella? [VIDEO]

Nicola Porcella encendió la polémica en los medios de espectáculos tras protagonizar un episodio de agresión con una desconocida joven, debido a que las cámaras captaron al modelo en el preciso instante en que subía a su auto y fue golpeado en más de una ocasión por la presunta mujer.

El violento vídeo del ex de Angie Arizaga fue difundido por el programa 'Válgame Dios', donde se presentaron las explosivas imágenes que han despertado la curiosidad de los seguidores, ya que hasta el momento no han logrado identificar a la mujer ni la razón de lo sucedido, ya que incluso habría sido insultado.

Según el conductor de 'Estás en todas', habría sido Leslie Shaw la mujer que agredió al modelo, provocando todo tipo de especulaciones sobre la presunta pareja; sin embargo, hoy la cantante salió a la luz para contar la verdad detrás del vídeo, asegurando que ella no tiene nada que ver en el asunto.

En una reciente entrevista a Diario El Popular, la rubia se río de los rumores que la colocaban como la "agresora de Nicola", y dejó en claro que ella no tiene nada que ver con el guerrero, ya que solo son amigos. "Claro, sí estoy al tanto, pero no me metan a mi en eso tan feo", confesó la rubia, además afirmó que solo son amigos.

Tras ser consultada sobre sus reacciones explosivas, la modelo comentó que nunca ha tenido este tipo de reacciones. "No, Jamás he tenido una discusión así, no creo que llegaría a esos niveles, menos en la vía pública. Si hay algo que resolver tiene que ser en privado", sentenció Leslie en Diario el Popular.

Hasta el momento sigue en el anonimato la identidad de la misteriosa joven, por ello se espera que Nicola revele cuál fue la razón del maltrato que lo llevó al ojo de la tormenta en los medios de espectáculos.

Agresión contra Nicola Porcella