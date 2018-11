Novio de Ángela Leyva la sorprende con emotivo mensaje en Instagram [VIDEO]

Ángela Leyva, una de las voleibolistas peruanas más destacada, fue sorprendida por su novio Samuel Evangelista Dos Santos en una de las publicaciones de Instagram, acción que ha emocionado a sus cientos de admiradores que la ven en cada encuentro de su equipo Osasco Voleibol Clube, para el que juega en la liga de Brasil.

El mes pasado, Ángela Leyva presentó a su pareja en Instagram, donde compartió diversas fotos que evidenciaron el buen momento que está viviendo en el amor, así como el reciente galardón que obtuvo de Vivavolei por su gran desempeño en el encuentro de Osaco frente a Sesi Bauru.

Ahora, el joven basquetbolista, de 18 años le demostró a Ángela Leyva que sus sentimientos son correspondidos y le escribió inspirador texto de aniversario.

"Mi amor felicitaciones por su día, que está fecha sea especial para ti y para mí porque cumplimos 1 año juntos y para asegurar tu cumpleaños. Dios es muy bueno con los dos por habernos colocado en la vida el uno del otro, te amo mucho", escribió el novio de Ángela Leyva en su perfil de Instagram.

Así como su novio de 18 años dejó en claro el gran afecto que le tiene a la jugadora 4 de Osasco , diversos seguidores de Ángela Leyva le han demostrado que es un buen ser humano y una de las piezas claves para el fortalecimiento de nuestra selección bicolor de voleibol.

Ángela Leyva, considerada una de las mejores voleibolista que tiene la selección peruana, manifestó que en la liga de voley brasileño ha aprendido mucho más sobre el deporte que le ha dado tantas alegrías a nuestro país. "Ha sido y es un paso importante en mi carrera profesional y no solo en el plano deportivo sino como persona. Vivir lejos de mi familia me ha permitido ser más independiente y a madurar en muchos aspectos, reconozco, no eran mi fuerte ja ja ja", declaró la jugadora del club Osasco en una entrevista pasada.

Ángela Leyva y su novio Samuel Evangelista Dos Santos

(Foto: Instagram)

Ángela Leyva y una de sus mejores jugadas en Osasco