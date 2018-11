Maluma se suelta el cabello y lo comparan con Laura Bozzo en Instagram

Tras su retiro temporal de la música, Maluma presumió su nuevo look en Instagram y fans de la red social no dudaron en compararlo con la polémica conductora Laura Bozzo. El colombiano lució con el cabello suelto, contrario al que suele amarrarse con un lazo y con un tono más claro al anterior.

"Hombre de bozo besa sabroso PD: aún no me retiro...", se lee el epígrafe que Maluma utilizó tras especularse su precipitado retiro de la música. Sin embargo, la fotografía que utilizó fue el centro de atención en la esfera virtual, debido a su cabello que lució un tono más claro y suelto al viento, factores que los usuarios de Instagram han tenido en cuenta para compararla con la 'abogada de los pobres', Laura Bozzo.

"Señorita Laura, ¿eres tú?", "Cristian Suárez te busca, dice que te pareces a Laura Bozzo", "Esa Laura Bozzo", "No me gusta ese pelo, él no es Shakira", "Maluma ahí te pareces a la conductora peruana Laura Bozzo jajajajaa", "Qué rejuvenecida se ve la señorita Laura", se aprecian algunos comentarios en el perfil autorizado de Maluma.

De otro lado, sus miles de admiradores no estuvieron de acuerdo con el aspecto que maneja el colombiano y le pidieron que regrese a su look anterior, cuando lucia el cabello negro y corte bajo. Además, le preguntaron si realmente se retiraría de la música, acción que el mismo se ha encargado de aclarar en dicha publicación de Instagram.

Pese a los diversos comentarios a favor y en contra, Maluma obtuvo más de 1 millones de 'corazoncitos' y cientos de mensajes que generaron más de una reacción en la sección de comentarios de Instagram, donde el colombiano difunde todo tipo de imágenes que, sin querer, generan controversia.

Maluma solo se ha tomado un tiempo libre para dedicarse a la familia y a su enamorada, dejando de lado los rumores de su precoz retiro del mundo del entretenimiento, tal como se ha venido especulando las últimas horas.

Maluma y Laura Bozzo en Instagram

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)