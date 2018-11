Yahaira Plasencia cambia de look y luce irreconocible [VIDEO]

Regresó recargada de México. Yahaira Plasencia desde que piso suelo peruano no ha dejado de trabajar, ahora viene preparando un nuevo videoclip musical, aunque todavía no se sabe cuál es el tema, sus seguidores en redes sociales presumen que será un nuevo cover, tal y como fueron sus últimos éxitos. Lejos del misterio sobre su próximo sencillo la salsera acaba de atraer la atención con su nuevo look.

A través de su cuenta personal y verificada en Instagram, la cantante peruana presumió su cambio de look provocando todo tipo de reacciones, desde candentes halagos hasta duras críticas.

“Me dio la locura”, escribió en la leyenda de su última publicación en la que vuelve a lucir su larga cabellera, esta vez de color rubio, pero lo que llamó más la atención fueron los lentes de contacto azules que usó para su selfie.

Los detractores de la ex de Jefferson Farfán empezaron a cuestionar cómo le quedaba este nuevo look e increparon a que sea una persona “natural”. Pero eso no fue todo sus acérrimos fanáticos la defendieron de insultos y resaltaron su talento.

Luciendo su cabellera rubia grabó unos cortos videos que, también compartió desde su cuenta principal en Instagram.

“Bueno ya llegué a mi casa. Estoy feliz porque fue un día productivo, pero también estoy muy agotada. Mañana me espera otro día agotado”, se le oye decir en el video.

En un segundo video, Yahaira Plasencia recalcó el arduo trabajo que realizó para grabar su nuevo videoclip y anunció la llegada de otro nuevo tema.