Rossana Fernández Maldonado: "Yo también habría salvado a Michelle Soifer de la sentencia"

La actriz Rossana Fernández Maldonado celebró la permanencia de Michelle Soifer en El duo perfecto, luego que el jurado la salvara de la sentencia. " Me sorprendió, pero yo también hubiese salvado a Michielle, ella me encanta. Y creo que si le traen a otra pareja le puede ir mejor porque con Kevin Blow no le fue tan bien", dijo

Respecto a su situación como sentenciada junto a su pareja Amy Gutierrez, la intérprete dijo que lo toma con humor y que independientemente de lo que suceda este sábado ella está tranquila. "Me estoy divirtiendo un montón porque ésta podría ser mi última semana en el programa. No quiero irme de El dúo perfecto, quiero quedarme, pero como le digo a Amy, hay que estar preparadas para todo. Si nos vamos no pensaremos que esto fue injusto porque no somos piconas. Ahora estamos ensayando más horas de las acostumbradas y estamos haciendo mucha campaña en redes, le he pedido a mis compañeros, incluso a Yahaira Plasencia, que pidan votos para nosotras", dice.

A propósito de la cumbiambera, a Rossana le gustaría que Yahaira Plasencia regrese al reality. "Con Yahaira somos amigas, la conozco de la primera temporada y la quiero mucho. Hay mucha gente que piensa que Yahaira tiene un encanto que Daniela (Darcourt) no tiene, y viceversa. Me gustaría que Yahaira esté en el programa, pero no para hacer dúo conmigo porque yo estoy feliz con Amy. Para mí, Amy es la Cristina Aguilera peruana. Ella tiene una voz de ese estilo, canta hermoso. Soy muy afortunada de hacer dúo con ella", manifestó en los pasillos del canal.