Karen Schwarz rompe su silencio y deja polémico mensaje sobre Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo fue la primera que se pronunció sobre la supuesta enemistad que habría entre ella y Karen Schwarz; ahora, la pareja de Ezio Oliva rompió su silencio y habló sobre la verdad de la relación que mantiene con la pareja de Gino Assereto.

"Siempre se especula muchas cosas en el medio, pero no es que lo haya dicho ella (Pinedo) o yo. Se piensa que hay una rivalidad porque ella entró a 'Espectáculos', pero a mí no me botaron, fue mi decisión de irme", expresó Karen Schwarz.

En esa misma línea, la conductora de '¡En Exclusiva!' aclaró que no existe rivalidad y zanjó el tema con un contundente mensaje sobre el tipo de relación que mantiene con Jazmín Pinedo.

"No somos amigas, sino compañeras de trabajo. En su momento le escribí superlindo y ella también fue muy linda conmigo. Descarto totalmente alguna rivalidad, no existe nada de eso", acotó Karen.

Además, Karen Schwarz dudó en elogiarla a su compañera de conducción del próximo año en el programa de Espectáculos de Latina, 'En casa'. "Considero que ha crecido muchísimo, es más, creo que beneficiará al programa. Somos dos personas distintas y se puede generar química".

Karen Schwarz manifestó estar emocionada y a la vez algo acongojada porque se había acostumbrado a su programa '¡En Exclusiva!', pero tomó a bien esta nueva propuesta de Latina. También, la guapa conductora reveló que habrán muchos cambios en el espacio televisivo y que no descartan la posibilidad de que incluyan una figura masculina en la emisión.

Karen Schwarz y Jazmín Pinedo en Instagram

(Foto: Instagram)