Alexandra Méndez arremete contra Luciana Fuster por supuesto romance con Emilio Jaime [VIDEO]

La ola de críticas por el supuesto romance entre Luciana Fuster y Emilio Jaime continúan y esta vez se sumó Alexandra Méndez, la popular 'chama', quien no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra la combatiente, con quien, si bien, no cuenta con una relación de amistad, ella asegura conocer a amigos del círculo más cercano de la chica reality.

A un medio local, la modelo venezolana declaró que "siempre llegan mil rumores, yo soy muy amiga de ciertos amigos de ella, que la rodean, y se comentan muchas cosas ¿seguro que ella quiere que diga que actuó bien? Obviamente que no, cada canal busca limpiar a su artista y está fatal lo que ella hizo".

La respuesta de Luciana fue tajante, en principio aclaró, que la 'chama' no es tan amiga de sus amigos y señaló que no tiene nada que decir. Por su parte, Mario Hart su compañero de conducción, agregó que "o sea porque ella es amiga de los amigos, de sus amigos ya tiene derecho a meter su lenguaza".

La combatiente aún no se libra de la tormenta y los chicos realities no dejan de opinar sobre el tema. La argentina Macarena Gastaldo, ex saliente de Austin Palao, señaló a las cámaras de 'Válgame Dios' que le parece una falta de 'códigos' por parte de Luciana Fuster tener una relación sentimental con el amigo de su ex. Agregó además no tener ningún problema con Emilio Jaime, pero no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo.