Caso colegio Markham: Beto Ortiz se indigna tras conocer dictamen de la Fiscalía [VIDEO]

El periodista peruano Beto Ortiz remeció las redes sociales semanas atrás al dar a conocer el reportaje completo sobre la denuncia de una madre estadounidense en contra de un estudiante del exclusivo colegio Markham, centro educativo donde su hija de 15 años fue víctima de abuso sexual.

Tras el escándalo en torno a la institución privada ubicada en Miraflores, el presentador de ‘Beto a saber’ pensó que los medios locales harían eco de la denuncia; sin embargo se dio cuenta que solo un medio de comunicación (La República) le dio importancia a la acusación que hizo la estudiante estadounidense Mackenzie Severns, quien contó que fue víctima de un ataque sexual el pasado 13 de julio por un alumno del colegio Markham.

Un mes después que se hiciera pública la denuncia en ‘Beto a saber’, Mackenzie Severns reveló en el mismo espacio televisivo que la justicia peruana aún no tomaba cartas en el asunto.



Según el informe periodístico, ya había pasado casi dos meses desde que la Fiscalía recepcionó la denuncia de la estudiante estadounidense, y hasta la fecha no recibieron la manifestación del acusado. Por el contrario, enviaron una notificación a Beto Ortiz para que no emitiera la entrevista, sin éxito alguno.

Semanas sin saber nada sobre el caso de Mackenzie Severns, este miércoles 21 de noviembre se dio a conocer que el Ministerio Público desestimó la denuncia de la adolescente estadounidense.

“Fiscalía archiva denuncia por violación contra alumno del Markham, mientras Mackenzie Severns y su familia peregrinan por juzgados en busca de justicia”, reveló el programa ‘Beto a saber’ a través de Twitter.

Como era de esperar, el comunicador hizo sentir su indignación por la decisión de la Fiscalía. “Estaba cantado. La denuncia contra el alumno del Markham fue archivada”, expresó a través de un tuit.