Instagram: Milett Figueroa cautiva a seguidores con canción de Demi Lovato [VIDEO]

Milett Figueroa, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video que cautivó a sus seguidores. Si bien su faceta de actriz cada vez se consolida más, el canto es algo que también le apasiona, a la intérprete de Merly Morello en 'De Vuelta al Barrio', y que está explotando, tal es así, que no desaprovecha la oportunidad para compartir sus avances con sus fans.

La última interpretación conmovió a más de uno, la canción elegida por la modelo fue 'Stone Cold' de Demi Lovato. El video fue acompañado por la siguiente frase: Imposible no sentir nada. Perdonen mis gestos cantando 'Stone Cold' gran canción de Demi Lovato'. La publicación hasta el momento supera los 33 mil 'me gusta', sin embargo, los comentarios están divididos, hay algunos usuarios que resaltan el talento de Milett y otros en cambio señalan que no lo hace bien.

Esta no es la primera vez que la ex chica reality comparte con sus seguidores algún video de ella cantando. Hace unos meses, subió una publicación cantando 'Tengo Todo Excepto a Ti', éxito de Luis Miguel. El video gustó a sus seguidores y más aún porque el cantante mexicano y todo lo que le rodea goza de popularidad a raíz de su seria en Netflix.

Milett Figueroa interpreta conocida canción de Demi Lovato

Con respecto a su situación sentimental, tras su ruptura con el 'Pato' Quiñones, no se le ha visto de manera formal con una pareja, sin embargo, hace unas semanas fue captada en un conocido lugar al lado del actor Jason Day, lo que hace pensar que podrían estar en salidas.