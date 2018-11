Alejandra Baigorria renuncia a EEG por operación de emergencia [VIDEO]

Le desean una pronta recuperación. La empresaria de Gamarra y chica reality, Alejandra Baigorria, sufrió una terrible lesión durante plena transmisión del programa de competencias 'Esto es guerra' que emite todas las tardes América TV. La deportista no pudo culminar el circuito de obstáculos por un dolor en la zona baja de su pierna.

Alejandra Baigorria usó su cuenta oficial de Instagram para manifestar cómo se sentía luego de la lesión que las cámaras de 'Esto es guerra' registraron. Al parecer, el daño que sufrió la 'rubia de Gamarra' no fue leve, ya que tendrá que ser intervenida con suma urgencia en una clínica.

La estrella de América TV compartió en su cuenta oficial de Instagram una breve historia en la que detallaba cuál fue la decisión que tomó el médico que está atendiendo su caso. Esto fue lo que expresó a todos sus seguidores que se preocuparon por su salud y bienestar.

"Hola, chicos. Quiero agradecer a todos por sus preocupaciones y por todos los mensajes que me han escrito. Quiero contarles que el médico me ha dicho que tengo que separarme del programa y me tengo que someter a una operación en un ratito, así que ya les voy a ir contando".

Los usuarios de Instagram que siguen el día a día de Alejandra Baigorria no dudaron en expresarle sus buenos deseos para una pronta recuperación. La chica reality sólo renunció temporalmente a la competencia de 'Esto es guerra' hasta que se pueda recuperar por completo.