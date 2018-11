Instagram: Ex de Luis Miguel revela íntimas fotos junto a él y fans enfurecen

A mediados de julio del 2017, salieron a la luz las primeras fotografías de Luis Miguel junto a la modelo y periodista venezolana Desiree Ortiz, ninguno de los dos oficializó en ese entonces su relación.

Con el pasar de los días, la también conductora aceptó que era novia del ‘Sol de México’. “Para nadie es secreto que él es guapísimo y es una persona exitosísima, pero va más allá de eso. Lo pasamos muy bien. Yo creo que va bien en serio”, fueron sus primeras declaraciones. Pero la relación no duraría mucho y fue ella quien anunció tiempo después el fin de su romance. Ahora, y ante la sorpresa de los fans del mexicano, la comunicadora reveló en Instagram románticas imágenes del tiempo que pasaron juntos.

Desiree Ortiz utilizó su cuenta en la red social para revivir su amorío con Luis Miguel compartiendo una serie de imágenes captadas dentro de un yate. Con el pretexto de compartir un mensaje a todos sus seguidores, la joven no tuvo mejor idea que utilizar fotos nunca antes vistas del artista.

La modelo escribió un emotivo mensaje sobre cómo ha sido su vida y la forma en que ha madurado "en una sociedad en donde a nadie le interesa la búsqueda espiritual".

Si bien fueron varios los seguidores de Desirée Ortiz Salswach quienes apoyaron sus palabras, y otros se sorprendieron al ver las imágenes, hubo un grupo que no vio con buenos ojos la revelación de las fotos, teniendo en cuenta que han pasado varios meses del fin de la relación que mantuvo con "El sol de México".

"Creo que es válido el mensaje, pero no tenía necesidad de poner a Luis Miguel, eso es para generar fama y para que todo el mundo se voltee a mirar", "Date tu lugar princesa, él no posteó ni una foto tuya. Dignidad ante todo", "No entiendo qué sentido tiene esto, luego de que hablaste mal de él subes esto", son algunos de los comentarios que se logran leer en la plataforma de videos y fotos.



Desirée Ortiz Salswach cuenta detalles del fin de su relación con Luis Miguel