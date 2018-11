Mayra Couto: “Me gustaría trabajar temas feministas”

Mayra Couto vino a Lima haciendo una pausa de sus estudios de Televisión y Nuevos Medios en Cuba para ultimar detalles de la obra infantil ¿Dónde está el trineo? (21, 22 y 23 de diciembre, teatro Canout) que presenta con su productora. “En esta temporada intentamos que la parte del circo tenga más nivel y que sea más atrevida. He estado trabajando desde allá, volviéndolos locos a todos”, comentó ayer.

¿Por qué decidiste crear una productora dirigida al público infantil?

Primero porque estoy segura de que los niños ya vienen con un chip distinto, que van a revolucionar todo. Para mí ahí está el que no haya más políticos corruptos, machismo y todo eso. Por otro lado, me encanta sentarme a conversar con los niños.

A dos años de ‘Al fondo hay sitio’, ¿en qué momento dices “no quiero seguir grabando serie tras serie”?

Es que yo empecé demasiado chiquita, estaba en quinto de secundaria. Y estaba en un set de grabación, siendo parte de una máquina porque finalmente es una industria. Creo que esa sensación –no lo reprocho ni nada–, pero es una sensación de encierro (ríe), que ni bien tuve la libertad de huir, lo hice. Y tuve la dicha de que ni bien postulé a esta beca, la agarré, y además tenía ahorros para sustentar mi vida allá.

Cuba y el activismo

Couto celebró en Cuba –junto a los otros nueve peruanos que estudian con ella– la investigación al fujimorismo. “Salí gritando”, comentó sobre la prisión preventiva a Keiko Fujimori. “Ante cualquier otro tema de corrupción, salgamos a la calle, marchemos”.

La actriz opina abiertamente del país y ha sido figura de campañas sociales. Es feminista, frontal, aunque eso pueda costarle seguidores. “Lo que está pasando con (Moisés) Mamani me parece superinteresante, pero espero que lo sancionen, porque si no lo hacen, sería un insulto para las mujeres”. Como productora tiene en mente dos proyectos con temas sociales: el primero, una serie para niños que espera que pueda hacerse en TV Perú. El segundo podría lanzarlo a través de Instagram.

¿Qué temas te interesa tocar como productora?

Bueno, tengo que ordenarme (sonríe), porque he estado apoyando un montón de cosas. En la escuela hablamos un montón de feminismo, estamos como abriendo la mente para ver qué cosas son machistas y qué cosas no. Eso está muy interesante, es algo en lo que me gustaría trabajar.

Citaste a Pedro Suárez Vértiz para cuestionarlo (escribió que “con dinero podrás tener todas las mujeres que quieras”). ¿Creías que sus seguidores te criticarían?

Sí. Pedro Suárez Vértiz, como muchos hombres, no saben qué es ser machista y qué no (sonríe). Me parece chévere también que partamos de la ignorancia... Pero hay que cuidar mucho nuestras palabras, sobre todo como artistas. Muchas de sus canciones tampoco son de mi agrado, pero, digamos, no podemos negar que ha sido un referente importante en los 80 y 90, que también su música tiene que ver con esa cultura, pero las mujeres ya estamos despertando.

El año pasado varios colectivos te cuestionaron. Digamos que con tu activismo te has alejado más de la imagen de tu personaje, el prototipo de mujer conservadora, modosa...

Sí, y, por supuesto, prefieren a Grace porque no causa ningún problema.

¿Lo crees de verdad?

Sí, claro. Hay mucha gente que me ha dicho “por qué no te quedas calladita como Grace”. No está bien. O sea, yo creo que la serie mostraba muchas cosas criticables, precisamente, creo, para causar ese efecto y en casa digan “pero eso no está bien”. Pero mucha gente se quedó con eso. Para mí, Grace ha sido un personaje muy inocente, muy linda y buena, pero es una niña que no despertó nunca, ❧