Lady Guillén se ofusca con Alejandra Baigorria: "A mí no me interesa lo que haga con su vida"

Lady Guillén tiene algo que decirle a Alejandra Baigorria. Luego de dar a conocer la versión de una ex trabajadora de la 'Rubia de Gamarra' que la acusa de despido arbitrario, la conductora de televisión no se quedó callada.

Lady Guillén no pudo ocultar su fastidio luego de escuchar -mediante un audio- que Celso, un socio de Alejandra Baigorria, se comunicó con la ex trabajadora de la ‘guerrera’ para pedirle que no hablara con el programa 'Tengo algo que decirte'.

En el material se puede escuchar que Celso le daría el doble de lo que supuestamente "le estaban pagando" para que no perjudique la imagen de Alejandra Baigorria.

La figura de Latina dijo que no quería hablar del tema, sin embargo si expresó su fastidio y negó que paga a las personas que se sientan en su programa para denunciar un hecho.



"A mí no me interesa ver destruido a nadie. A mí me interesa darle vitrina a todo tipo de persona para denunciar, fuese quien fuese: el Papa, el Presidente o el mejor congresista del Perú, no me importa. Lo que yo quiero es que la persona que tiene confianza con ‘Tengo algo que decirte’, tenga un asiento acá y pueda visibilizar su denuncia. Es lo único que me interesa", sostuvo Lady Guillén a manera de defensa.

La presentadora de televisión que hace unas semanas se convirtió en mamá aseguró que no le interesa la vida de Alejandra Baigorria.

"Esto es lo que me indigna a mí, que la gente como esta persona (Celso) venga a decir que nosotros pagamos a los que vienen a denunciar. Pensar que manipulamos situaciones o denuncias para perjudicar a alguien que a mí no me interesa lo que haga con su vida", señaló sobre Alejandra Baigorria y su socio.



Para tener la versión de ambas partes, la producción del programa de Lady Guillén se comunicó con Alejandra Baigorria vía WhatsApp. Como respuesta de la chica reality, esta les indicó que prohibía a Patricia sentarse en Tengo algo que decirte.