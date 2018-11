Angie Arizaga: pareja de hombre que besó a ‘negrita’ rompe su silencio

No es secreto para nadie que Angie Arizaga está soltera. Cuando la modelo fue relacionada sentimentalmente a un empresario cervecero no hubo polémica, sin embargo no sucedió lo mismo cuando fue captada bailando de forma sensual y besándose con el primo de Yaco Eskenazi.

Luego de que el programa ‘Válgame Dios’ dio a conocer el ampay protagonizado por Angie Arizaga y Benny Campos en una discoteca barranquina, salió a la luz que el joven estaría casado y que fue padre recientemente.

Pese al escándalo y a las críticas que recibió la ‘guerrera’ por supuestamente involucrarse con un hombre casado, Benny Campos le escribió “mi amor” en una de las fotografías de la ex de Nicola Porcella, confirmando así que ya tendría una relación con la popular ‘negrita’.

Debido a las críticas, Angie Arizaga borró el mensaje y luego bloqueó los comentarios en dicho post, según cuenta el periodista Samuel Suárez en su programa streaming 'Instarandula', vía Instagram.

A esta polémica se suma las declaraciones de Natalia Ríos, madre de los hijos de Benny Campos. Según la mujer, cuando ocurrió el ampay, ella aún mantenía una relación con el primo de Yaco Eskenazi. Solo se habían peleado.

''¡Benny y yo estábamos peleados, no separados! Una semana antes bailando juntos en el mismo box por su cumpleaños como pareja... Angie no tenía por qué saber que él no estaba soltero. Si no he hablado es porque no soy una persona pública y ya estoy cansada de tanto show... acabo de tener un bebé... ojalá puedan respetar eso. No voy a volver a decir más'', escribió la entonces pareja de Benny Campos.





Por otro lado, Natalia Ríos fue clara en responsabilizar a Benny y no a Angie Arizaga cuando respondió a uno de los comentarios de los cibernautas que señalaba a la ‘guerrera’ como quien no sabe respetar una familia. ''La culpa es de él, no de Angie...'', escribió la mujer en Instagram.

Cabe recordar que Benny Campos aseguró que él estaba separado de la madre de sus hijos desde ''hace un tiempo'', pero Natalia lo desmintió.