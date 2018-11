Instragram: Puff Daddy deja conmovedor mensaje a su expareja fallecida (VIDEO)

El rapero Sean Diddy Combs, más conocido como Puff Daddy reveló lo mal que la está pasando desde la muerte de su expareja, la modelo y actriz Kim Porter, quien falleció el jueves pasado en su casa de California. “Durante los últimos tres días he estado intentando despertarme de esta pesadilla. Pero no lo he conseguido. No sé qué voy a hacer sin ti, bebé. Te echo mucho de menos”, escribió Diddy en su cuenta de Instagram, ayer domingo.

“Hoy voy a rendirte homenaje, intentaré encontrar las palabras para explicar nuestra relación inexplicable. Éramos más que mejores amigos, éramos más que almas gemelas. Nosotros fuimos algo de otra mierda. Y te echo mucho de menos. Súper amor negro”, continua en su mensaje Diddy junto a un emotivo video.

Kim Porter (46), fue hallada sin vida el jueves pasado en su casa de Los Ángeles, y las causas de su muerte aún son materia de investigación. Sin embargo, algunos medios estadounidenses han dicho que todo se debió a una falla cardíaca, ya que Porter tenía mala salud y había sufrido de neumonía.

El día de su deceso, fueron sus familiares quienes encendieron las alarmas de que algo malo le había ocurrido, pues Porter no contestaba las llamadas telefónicas. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron sin vida a la modelo. Los custodios no hallaron drogas, pero igual se practicará la autopsia al cuerpo y también varias pruebas toxicológicas.