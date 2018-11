Amy: “Nuestro show merecía mejor puntaje”

Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado se convirtieron en las nuevas sentenciadas de ‘El dúo perfecto’, y aunque la salsera asegura que merecían mejor puntaje del jurado, ambas aceptan y respetan la decisión que las llevó a su primera sentencia en la sétima gala del reality de Gisela Valcárcel.

“Nosotras nos sentimos felices por lo que hicimos y si al jurado no les gustó respetamos muchísimo sus comentarios y todas las críticas constructivas que nos dan, porque es para mejorar. No lo vamos a tomar a mal, aquí no somos niños para estar picándonos ni nada. Yo creo que este show merecía más puntaje, pero no importa, estamos felices igual y vamos a poner punche para el versus que viene y seguir la siguiente semana”, precisa Amy, quien suena con su nuevo single ‘Duro y suave” junto a la orquesta You Salsa.

“Prometemos esforzarnos el triple. Ahora que estamos en sentencia tomamos el reto con una sonrisa y el corazón en la mano. No les voy a mentir, me apena mucho estar en sentencia, pero ahora empieza lo bueno. Nos verán más fuertes que nunca. Esperamos contar con sus votos, prometemos no defraudarlos”, dijo. ❧