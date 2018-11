Tatiana Astengo arremete contra expresidente Alan García y el partido de la estrella [FOTOS]

La noticia de que el expresidente Alan García solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima, ha indinado no solo a personajes del ámbito político, sino también a figuras de la televisión. La actriz Tatiana Astengo no dudó en manifestarse en su cuenta de Twitter y arremeter contra el exmandatario.

"Que me digan rápido si #Uruguay concede asilo al impresentable de Alan García. E un país con excelentes expectativas, No creo que quieran manchar su imagen y sus luchas pro, por un ser de poca monta como ese aprista", escribió la recordada 'Reina Pachas' de la serie televisiva 'Al fondo hay sitio', quien agregó como hashtag: #Noasilenalprista, #cobarde, #huye, #tiene miedo.

Pero sus comentarios en contra del expresidente Alan García, a quien se le dictó 18 meses de impedimento de salida del país solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, no quedaron ahí, pues la reconocida actriz volvió a criticar no solo contra el ex jefe de Estado, sino también contra el Partido Aprista Peruano, conocido también como el partido de la estrella.

"APRA @APRA_Oficial Cuna de cobardes? ¿Cómo los dejan? ¿Avalan estos actos? ¿No les da asco? ¿vergüenza? Qué triste terminar siendo un "partido" de gente sin valor", fue el mensaje que Tatiana Astengo compartió horas después en su cuenta de Twitter, donde agregó además el hashtag: #alancobarde.

Cabe mencionar que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo del Ministerio Público para el caso Lava Jato, solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses para el expresidente Alan García por presuntos delitos delitos de lavados de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Luego el Poder Judicial aceptó el pedido del fiscal y dictó los 18 meses de impedimento de salida del Perú para el exjefe de Estado.

Mensajes que la actriz Tatiana Astengo compartió en Twitter

En otro tuit la actriz Tatiana Astengo se refiere al Partido Aprista Peruano