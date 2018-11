Lorena Álvarez y su irónico tuit tras pedido de asilo de Alan García en embajada de Uruguay

El Poder Judicial ordenó impedimento de salida por 18 meses a Alan García el sábado último y este solicitó asilo diplomático a la embajada de Uruguay. Inmediatamente en Twitter se conocieron las reacciones de diversas figuras del medio local. Lorena Álvarez no dudó en ironizar con el coyuntural tema en su red social.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez Gómez argumentó los motivos por los que considera que se deben tomar medidas restrictivas contra García por el caso de Odebrecht e indicó en audiencia que "ahora sí se va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht (...)".

“El que no la debe, no la teme… solo pide asilo”, señaló al periodista de Latina en Twitter y ciento de reacciones se dieron. Los seguidores de Lorena Álvarez apoyaron su tuit y pidieron que la justicia peruana tome acciones contra Alan García “para que nuevamente no se escape”.

Durante audiencia José Domingo Pérez Gómez explicó que hay de sobra evidencias para demostrar que Odebrecht utilizó la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas para pagar 100 mil dólares a Alan García por una conferencia y, para justificar el pago, simuló un contrato con el estudio del abogado José Américo Spinola, quien se ha acogido a la delación premiada y ha confesado ser el intermediario entre el dinero de la Caja 2 y Alan García.

Reacciones