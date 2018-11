Instagram: Patricio Parodi sorprende a seguidores con fotografía al lado de J Balvin [FOTOS]

Ayer se realizó el concierto 'Barrio Latino' en la explanada de la Costa Verde. Bad Bunny, Zion y Lennox, RKM y Ken Y y J Balvin, fueron algunos de los artistas internacionales que participaron del concierto que congregó a miles de personas.

La sorpresa sin duda, fueron las fotografías que subieron algunos chicos realities posando al lado del colombiano J Balvin. Patricio Parodi fue uno de los afortunados en conocer al reguetonero en persona. Las instantáneas que subió estuvieron acompñadas de la siguiente frase: "Cuando te encuentras a J Balvin y Trebol Clan en camerinos y te piden una foto". Sus seguidores no fueron ajenos a la foto con el intérprete de 'No es justo' y comentaron la publicación. "Buena Pato con J Balvin" es uno de los cientos de comentarios que tiene el post que ya supera los 40 mil 'me gusta'.

Por otro lado, Flavia Laos también posó al lado de J Blavin. Su publicación supera los 60 mil 'me gusta'. Sus seguidores destacaron la belleza de la actriz. Finalmente, Génesis Arjona, la barbie panameña, también se tomó una fotografía con el reguetonero, a quien conoció porque acompañó a los ganadores del meet and great, por esa razón la descripción de la publicación es la siguiente: "Simplemente cuando disfrutas tu trabajo...."

J Balvin, el más esperado de la noche, destacó la energía del público peruano cuando cantó su nueva canción 'Reggaetón', "Llevamos apenas un día de 'Reggaetón' y esto ya está así. Lima - Perú", fue la descripción del video de J Balvin en Instagram.