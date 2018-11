Leslie Shaw recordó su relación con Mario Hart e hizo tremenda revelación

Pese a que han pasado dos años que Leslie Shaw y Mario Hart finalizaron su romance, la cantante de reguetón nuevamente habló del piloto de auto; sin embargo, nadie imaginó que terminaría contando la verdadera razón por la que aceptó ser su enamorada en el 2015. Hart actualmente está casado con Korina Rivadeneira luego del escándalo de su problemas con Relaciones Exteriores.

La cantante peruana recordó su relación con Mario Hart y contó que empezó a salir con el piloto, porque se “sentía aburrida”. Además, contó que en las calles le lanzaban fuertes calificativos por culpa de la infidelidad del piloto de autos.

“Fue el primer chico conocido con quien estuve y con el primero que metí la pata. A veces me molestaba, porque éramos pareja en ‘El gran show’. Ahí nos hicimos ‘patas’, me fregaba y nunca le hacía caso. Ya después le hice caso, pero de aburrida. Estuvimos y luego terminamos porque él me sacó la vuelta, la gente me gritaba ‘cachu...’ por las calles”, contó Leslie Shaw.

Pese a las ideas y vueltas de Mario Hart y Leslie Shaw, la cantante de reggaetón aseguró que está rehaciendo su vida con un ucraniano. “Lo conozco desde que llegó a Perú. Lo contraté para hacer un videoclip, que aún no ha salido, y cuando lo vi dije: ‘Qué bonito este chico’”, contó Leslie Shaw.

Finalmente, la cantante negó haber tenido un romance con Nicola Porcella. “Nos hemos bromeado, hemos salido con amigos, nos hemos encontrado en Miami y la pasamos bien, pero solo somos amigos. No me lo he ‘chapado’”, dijo.