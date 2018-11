Instagram: Noelia arremete contra Yahaira Plasencia con contundente mensaje [VIDEO]

A través de Instagram, la cantante puertorriqueña Noelia volvió a arrementer contra Yahaira Plasencia, quien recientemente incluyó la canción 'Tú' dentro de su repertorio musical. La críticas de Noelia hacia la salsera peruana comenzaron cuando ella sintió que la ex pareja de Jefferson Farfán se quería apoderar de su tema. “Usando el material ajeno, poca cortesía artística. Esto no le va a salir bien porque no se graban los éxitos de ningún artista que está vigente una vergüenza, qué falta de respeto a la obra”, fue el primer mensaje que envió la puertorriqueña.

Sin embargo, esto no quedó ahí. Ayer, la primera intérprete de 'Tú', publicó dos videos acompañados con mensajes dirigidos para Yahaira Plasencia. En el primero se ve a Noelia cantando el tema en un programa de televisión. En el mensaje que acompaña la publicación se lee: "El Respeto a la Obra y Trabajo de los demás te hace Grande, Algo menos que eso te hace Insignificante. 'TU' Una Canción que Estefano escribió para mi y conmigo, durante Semanas de Trabajo en 1998".

Luego continúa contando cómo se terminó de escribir el éxito musical: "Le fuimos dando forma conforme nuestras Ideas fluían. Letra por Letra, me iba consultando sus ideas, la fuimos formando estribillo por estribillo, así nació 'TU'". Noelia considera que esta canción es un himno al amor y aclaró además el éxito que ha tenido la canción mientras fue interpretada por ella. La cantante cierra la publicación diciendo que las buenas letras se convierten en éxitos, solo con buenas interpretaciones.

Horas más tarde la puertorriqueña compartió otro video en el que se le ve interpretando la canción en cuestión en un concierto multitudinario. "La Grandeza no te la da la Fama, El Dinero o el Poder, te lo da la Humildad, la Integridad, la Educación y el Respeto por los demás" es el mensaje que acompaña la última publicación de Noelia.

Noelia fue la primera intérprete de 'Tú'