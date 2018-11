Isabel Acevedo despotrica contra a Karla Tarazona y Janet Barboza tras duras críticas

Isabel Acevedo se cansó de los ataques en su contra por parte de Karla Tarazona y Janet Barboza, por ello decidió responder fuerte a sus comentarios con un contundente mensaje, donde deja en claro que ambas mujeres de la farándula arremeten contra ella porque le tienen envidia, debido a su buena relación que vive junto a Christian Domínguez.

En una reciente conversación sostenida con el diario El Popular, dejó en claro que "está llena de amor", por lo que se siente muy dichosa; sin embargo, no duda en responder a los ácidos comentarios de sus enemigas, quienes intentarían verla triste por todos los buenos ánimos que destila en sus compartidos en redes sociales.

La bailarina dejó en claro que "mientras haya salud, trabajo, amor y tu familia esté bien, eso es lo más importante. Que digan lo que digan, no importa", además dijo que hablan mal de ella porque le tienen envidia, ya que este 26 cumplirá dos años de feliz relación junto al cantante de cumbia.

Tras ser consultada sobre las palabras de Janet que la tildó de "la otra", no dudó en contestar con fuerza: "Para qué le voy a responder a la señora que es una persona mayor. No quiero tener problemas con nadie. Solo pido respeto. La verdad que no me conoce, por eso me parece de mal gusto que hable así de mí siendo mujer", indicó para El Popular.

Responde a Karla Tarazona

Como se recuerda, Karla Tarazona despotricó en su contra al ver una foto junto al ratón Micky, por lo que aseguró que "entre ratas" se entenderían. Sus palabras generaron eco en los medios de espectáculos e Isabel Acevedo habló al respecto durante la entrevista.

"Qué se puede decir, nada. De ella no opino nunca. Soy feliz y punto", manifestó, asegurando que en su viaje no se enteró de los comentarios ya que se desconecto y le "resbala" los malos deseos de sus enemigas.