Alejandra Baigorria es denunciada por despido aribitrario a extrabajadora embarazada [VIDEO]

Una extrabajadora de Alejandra Baigorria llegó al set de 'Tengo algo que decirte' para contar que denunció a la empresaria por "Lucro cesante y daño moral durante el periodo de lactancia". La extrabajadora Patricia, quien cumplió el rol de supervisora de tiendas, señaló que el problema con la chica reality inició cuando ella cumplió ocho meses y medio y decidió pedir su descanso prenatal. Alejandra accedió, sin embargo, cuando ya se sintió mejor y decidió volver a sus labores, no la recibieron y la despidieron.

"Yo tenía que regresar a trabajar el 15 de octubre, me sentí bien en septiembre, me hicieron una operación porque yo tuve mellizos. Le llamé a la encargada de las tiendas que es Jessica, y le digo me siento bien y quiero regresar trabajar y me dijo déjame consultarlo con Alejandra", cuenta Patricia.

Además agrega que durante su periodo de descanso ella realizó algunas labores y se mantuvo conectada a través de WhastApp hasta un día antes de su cesárea. Relata también que nunca llegó la respuesta de Alejandra a través de Jessica y eso que ella insistió constantemente porque el dinero del tiempo de descanso ya se le estaba agotando, es que uno de los mellizos fue detectado con cáncer al hígado.

La extrabajadora estuvo a cargo de las tiendas de Alejandra por un año y once meses aproximadamente, pero sin contrato alguno, sin embargo ella se lo pidió cuando se enteró que estaba embarazada. Ya ha pasado más de un año desde que la despidieron de manera arbitraria, y ahora se vio obligada a hacerlo público porque necesita el dinero que le debe la empresaria para sus mellizos.

Por su parte, Alejandra Baigorria publicó una historia en Instagram que generó intriga: "Creer todo lo que te dicen es más fácil que averiguar que si es verdad!!!". Este mensaje estaría relacionado a la denuncia que hizo su extrabajadora ante cámaras.