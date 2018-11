Rebeca Escribens sorprende a Jefferson Farfán con singular pedido en vivo [VIDEO]

La conductora de América Espectáculos Rebeca Escribens le hizo un peculiar pedido a Jefferson Farfán, luego que el jugador peruano invitara al hijo de María Pía Copello a estar junto a él en la cancha del estadio Nacional previo al partido de la selección ante su similar de Ecuador.

Durante la emisión de su programa, Rebeca Escribens le pidió a la ‘Foquita’ que para el próximo partido de la ‘blanquirroja’ contra Costa Rica, lleve a su hijo Thiago, tal como lo hizo con el primogénito de María Pía Copello.

“Para el próximo partido, Farfán, llévate a mi hijo pues, no seas malito. De verdad, llévatelo al Thiago, me tiene hinchada, harta me tiene el niño”, dijo Rebeca durante su programa en vivo.

Uno de los miembros de su producción le recordó a la conductora que el próximo partido de la selección peruana es en Arequipa, a lo que Escribens dijo: “Arequipa, tierra de mis padres, de mis abuelos, de toda mi familia. Ahí está, mira Farfán, voy a esperar tu comunicación, este martes para Costa Rica”, agregó.

No es la primera vez que Rebeca Escribens hace algún pedido durante la emisión de su programa América Espectáculos. Hace unos meses, la conductora no desaprovechó la oportunidad para solicitarle una foto al presidente Martín Vizcarra, quien había acudido al set de América para una entrevista.

"Buenos días compañeros, buenos días presidente. ¿Me regala una foto después? No se vaya a ir ah, no se vaya a ir", dijo Rebeca Escribens en ese entonces.