Bush y Stone Temple Pilots, juntos en Lima

Se anunció uno de los conciertos más esperados por los fanáticos peruanos. La banda británica Bush, quienes llegan por primera vez al Perú, compartirá escenario con los estadounidenses Stone Temple Pilots. "Un doble cartel de lujo para una noche de rock con guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas", prometen los responsables de esta velada, que se realizará el 12 de febrero del 2019.

Bush, una de las bandas más importantes dentro de la escena del grunge y el hard rock británico de los 90, escribirá el hito pendiente de muchos fans: ver en vivo al grupo londinense que marcó la década del 90 con éxitos como 'Comedown' y 'Swallowed'. Con cerca de 20 millones de discos vendidos solo en Estados Unidos y Canadá, el grupo ha compilado una serie de éxitos en las principales listas Top del mundo; siendo 'Glycerine', 'Comedown', 'Machinehead', 'Swallowed', 'The Chemicals Between Us' y 'The Sound of Winter' los temas que llegaron al número uno en varios países.

En el caso de Stone Temple Pilots, otra de las bandas ícono de la movida grunge que vuelve al ruedo luego de dos años, con siete álbumes de estudio, es considerada una de las bandas estadounidenses más exitosas de todos los tiempos, vendiendo más de 17.5 millones de álbumes en EE. UU. y más de 40 millones a nivel mundial.Los miembros fundadores Dean DeLeo, Robert DeLeo y Eric Kretz presentaron el año pasado a Jeff Gutt, un veterano de la escena musical de Detroit, como su vocalista principal. Gutt ya había sido invitado a unirse a la banda en 2016 después de una extensa búsqueda para encontrar al tercer cantante del grupo. La transición fue virtualmente perfecta, recuerda Kretz. La cita para ver a Bush y Stone Temple Pilots, es en el Parque de la Exposición y las entradas para el concierto, están disponibles, desde el sábado 17 de noviembre en Teleticket.