Ruth Karina rompe su silencio tras difundirse revelador audio con César Hinostroza

Ruth Karina rompió su silencio tras difundirse revelador audio, donde mantiene una larga conversación con el polémico juez César Hinostroza, presunto líder de la organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto' que se fugó a España. “Doctor, quisiera saber si me puede concretar una cita, por favor. Usted dígame dónde y cuándo. Quería consultarle unas cositas por ahí”, se le oye en la primera parte de la grabación que generó revuelo en el ciberespacio.

"Ya doctor, muy amable. Entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias”, concluyó Ruth Karina en la conversación que tuvo con el prófugo César Hinostroza. Tras esta difusión, la cantante se pronunció en Facebook para hacer su descargo y sorprendió a todos con algunos detalles de su vida íntima que quedó expuesta en redes sociales.

"Estoy a punto de partir a Europa a una gira que durará un mes ... Amigos, me invitaron, así como a muchos artistas, hacer un Spot,donde digo a todos que los padres tienen derecho a criar a sus hijos como mejor les parece, según sus principios, valores y creencias.. porque estoy convencida que nadie tiene derecho a juzgar del cómo criar a sus hijos, por que a mi hijo lo educo yo", se lee en la primera parte del extenso texto que dejó Ruth Karina en su red social Facebook.

"Levo a Cristo en mi corazón hace 9 años y no soy religiosa.. Quiero decirles a todos los que me están atacando que no soy homofóbica , tengo muchos amigos a los cuales admiro y respeto, y así quiero que me respeten", acotó Ruth Karina como parte de su defensa por su protagonismo en la campaña "Con mis hijos no te metas" que la encabeza el grupo Wayka Perú.

En otra parte de su publicación, Ruth Karina presenta su descargo sobre el audio que protagoniza junto a César Hinostroza.

Ruth Karina y la campaña a favor de "Ni una menos"

Descargo de Ruth Karina tras el audio con César Hinostroza

"A raíz de esto sacaron un audio del Sr. Hinostroza, donde le pido una cita. Amigos, hace 8 años mi esposo Rolando Ozambela está en la cárcel injustamente por un caso que lo involucraron hace 23 años, para que lo liberen nos pidieron una fuerte suma de dinero y no pudimos pagar, a él no le sindica nada, las pruebas fueron confrontadas. Él fue policía y como el Sr. Hinostroza fue su amigo en la ciudad de Iquitos, decidimos acudir a él para que nos asesore sobre el caso, porque ya van como 3 abogados que estamos pagando y nada", manifestó la cantante de tecnocumbia.

Además, Ruth Karina deslindó totalmente cualquier vínculo que vaya en contra de su dignidad y buena honra.

"Amigos, ustedes creen que si yo hubiera querido algo por debajo de la mesa, sabiendo que era una persona corrupta, ¿me habría ido junto con mi abogado y un amigo a su oficina ?¡No pues! Yo no le ofrecí dinero,( por que no tengo) ni él me lo pidió, es más, de ahí le llamé una segunda vez en la cual me trató muy mal y me dijo que me atendería al regreso de sus vacaciones. Amigos, yo solo les digo: 'Nadie sabe lo de Nadie, a pesar qué pasó muchas cosas sigo adelante con la ayuda de Dios.. Nunca me metí y ni quiero meterme en escándalos. No pienso hablar más del tema", zanjó el asunto Ruth Karina.

Como no pudo ser de otro modo, los seguidores de Ruth Karina manifestaron su respaldo a la cantante de tecnocumbia, quien se va de gira por Europa durante un mes, según el mismo comunicado difundido en la red social antes citada.

Audio de Ruth Karina y César Hinostroza