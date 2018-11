Rinden homenaje a patriarca de Grupo 5 [VIDEO]

Elmer, Christian y Andy Yaipén rindieron un homenaje a su padre Elmer Yaipén Uypán, quien falleció hace 19 años, con un show en Monsefú, Chiclayo que congregó a más de 10 mil personas. Christian Yaipén mencionó que le pareció muy emocionante ver público de todo el Perú y también del extranjero en el concierto dedicado a la memoria de su padre.

“Rebasamos todas las expectativas. Vinieron los clubs de fans de todo el Perú, seguidores del del exterior, a nombre de mi familia, los músicos de Grupo5 solo nos queda decir gracias", refirió el menor de la dinastía Grupo5, a quien consideran el heredero del carisma y el talento vocal que tenía el “Faraón de la cumbia”.

En el evento hizo un repaso por la trayectoria musical de la popular agrupación norteña. He nacido para amarte, Tómalo o Déjalo, Sueño Contigo, El teléfono, Motor y Motivo, Qué levante la mano, Te Vas, Tu hipocresía, Apostemos que me caso, Mix Chulla Vida y los últimos éxitos como No te perdonaré, entre otros se dejarán escuchar.

Grupo5 cierra el 2018 con una exitosa gira por los 45 años de creación, gira que los llevó a realizar una apoteósica presentación en el mítico teatro Gran Rex de Argentina, y que ahora es difundido a través de su canal en YouTube. Para el 2019 prometen sorpresas musicales que darán que hablar en la movida musical nacional e internacional.