Instagram: ​Anelhí Arias impacta con radical cambio y se lanza como deportista fitness

La recordada exporrista y animadora Anelhí Arias Barahona ha dejado sin palabras a sus seguidores en Instagram, luego de difundir imágenes recientes suyas en la plataforma social.

Con una esbelta figura, que refleja el arduo trabajo que viene realizando en el gimnasio, Anelhí Arias Barahona no solo ha dejado en shock a los cibernautas, sino también ha tenido que responder a más de un crítico. Al parecer no muchos están de acuerdo con la transformación que ha sufrido la recordada porrista.

Como vemos en la imagen difundida, Arias Barahona se muestra luciendo un bikini rosado muy utilizado en las competencias fitness. Como leyenda escribió lo siguiente: "Esto es lo que voy logrando hasta el día de hoy con mucho esfuerzo y dedicación.Gracias Dios mío por darme las fuerzas", se lee en Instagram.



Pero si bien algunos cibernautas celebran el cambio que ha tenido la animadora, muchos no han dudado en criticarla y afirmar que ha exagerado al momento de ponerse en forma.

Un usuario de Instagram realizó la siguiente crítica: "Se ve feo eso en una mujer", algo que no dejó pasar Anelhí Arias Barahona y respondió de inmediato: "Con todo respeto, pero prefiero así a que como estaba, descuidada, comiendo pésimo y hasta mal de salud. Hoy por hoy me siento súper bien y en una vida sana, saludable y mi físico envidiable. Voy por más, porque esto es un deporte y disciplina y yo me siento bien", exclamó la ex de Dayron Martin.